Песков указал на героизм прибывших на парад Победы Вучича и Фицо

6 мая сербский портал «Вечерне новости» писал, что Латвия и Литва запретили сербскому самолету, на котором должен был лететь Вучич, пролет через свои территории по пути в Россию. В качестве официальной причины обозначили «политическую чувствительность цели визита». Перед этим представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявлял, что присутствие Вучича на параде Победы в Москве повлечет за собой последствия для переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС).