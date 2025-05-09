Песков указал на героизм прибывших на парад Победы Вучича и Фицо
Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы – это акт героизма. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил «Первому каналу».
Представитель Кремля обратил внимание, что очень многие прибыли в российскую столицу в эти дни, невзирая на давление. Вучича и Фицо он упомянул отдельно.
«Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю, отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрыто оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – подчеркнул Песков.
6 мая сербский портал «Вечерне новости» писал, что Латвия и Литва запретили сербскому самолету, на котором должен был лететь Вучич, пролет через свои территории по пути в Россию. В качестве официальной причины обозначили «политическую чувствительность цели визита». Перед этим представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявлял, что присутствие Вучича на параде Победы в Москве повлечет за собой последствия для переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС).
Вместе с тем Эстония, Латвия и Литва запретили самолету Фицо пролет через свое воздушное пространство. В связи с этим премьер-министр Словакии прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
О последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву, 14 апреля заявляла глава евродипломатии Кая Каллас. Согласно ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в мероприятиях к 80-летию Победы в России.