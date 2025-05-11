Канцлер ФРГ назвал хорошим знаком готовность России к переговорам
Необходимо сначала добиться прекращения огня на Украине и только потом проводить переговоры, но готовность Москвы к ним является хорошим знаком, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры. Сначала пушки должны замолчать, а потом можно будет начать переговоры», – приводит его заявление Tagesschau.
Мерц добавил, что тот факт, что российская сторона демонстрирует готовность к диалогу, является хорошим знаком, но этого «далеко не достаточно».
Президент России Владимир Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского президента первым, но недостаточным шагом.
Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Путина подчеркнул, что сначала необходимо добиться прекращения огня и только потом начинать переговоры.