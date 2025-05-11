Канцлер ФРГ назвал хорошим знаком готовность России к переговорам

Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Путина подчеркнул, что сначала необходимо добиться прекращения огня и только потом начинать переговоры.