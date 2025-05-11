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Канцлер ФРГ назвал хорошим знаком готовность России к переговорам

Ведомости

Необходимо сначала добиться прекращения огня на Украине и только потом проводить переговоры, но готовность Москвы к ним является хорошим знаком, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. 

«Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры. Сначала пушки должны замолчать, а потом можно будет начать переговоры», – приводит его заявление Tagesschau.

Мерц добавил, что тот факт, что российская сторона демонстрирует готовность к диалогу, является хорошим знаком, но этого «далеко не достаточно».

Президент России Владимир Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского президента первым, но недостаточным шагом.

Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Путина подчеркнул, что сначала необходимо добиться прекращения огня и только потом начинать переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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