В посольстве назвали фейком поддержку Китаем 30-дневного перемирия
Новость о поддержке Китаем 30-дневного перемирия, предложенного Украиной, Европой и США, назвали в посольстве РФ в Китае фейковой. Соответствующее сообщение опубликовало представительство в Telegram-канале.
Китай «поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения», – приводит цитату официального представителя МИД КНР Линь Цзяня посольство. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. По данным представительства России в Китае, неверная интерпретация этой цитаты стала источником фейков.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Лидер США Дональд Трамп назвал событие «потенциально великим днем для России и Украины». Зеленский же в ответ на предложение Путина призвал Россию к прекращению огня минимум на 30 дней.