В посольстве назвали фейком поддержку Китаем 30-дневного перемирия

Китай «поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения», – приводит цитату официального представителя МИД КНР Линь Цзяня посольство. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. По данным представительства России в Китае, неверная интерпретация этой цитаты стала источником фейков.