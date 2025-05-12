Каллас: мирных переговоров по Украине не может быть без прекращения огня
Без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи европейских министров в Лондоне.
По мнению Каллас, Россия «просто играет в игры» и хочет продолжения военных действий.
11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Он добавил, что собирается лично приехать в Стамбул.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира. По его словам, решение Москвы поддержали лидеры многих стран.
Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, а вместо этого собирается встретиться 15 мая в Турции с представителями Украины, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. По его мнению, после этого станет понятно, возможно ли заключить сделку или нет, и встречу нужно провести немедленно.