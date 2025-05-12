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Каллас: мирных переговоров по Украине не может быть без прекращения огня

Ведомости

Без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи европейских министров в Лондоне.

«Если не будет прекращения огня, не может быть и переговоров под огнем», – цитирует ее Politico.

По мнению Каллас, Россия «просто играет в игры» и хочет продолжения военных действий.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Он добавил, что собирается лично приехать в Стамбул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира. По его словам, решение Москвы поддержали лидеры многих стран.

Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, а вместо этого собирается встретиться 15 мая в Турции с представителями Украины, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. По его мнению, после этого станет понятно, возможно ли заключить сделку или нет, и встречу нужно провести немедленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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