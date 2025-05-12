Каллас: мирных переговоров по Украине не может быть без прекращения огня

Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, а вместо этого собирается встретиться 15 мая в Турции с представителями Украины, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. По его мнению, после этого станет понятно, возможно ли заключить сделку или нет, и встречу нужно провести немедленно.