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BI: военная доктрина НАТО нуждается в обновлении

Ведомости

Союзники Киева на Западе все чаще рассматривают украинский конфликт в качестве лаборатории для современных методов ведения конфликтов, которая дает массу уроков. Действия России на Украине демонстрируют, что господство НАТО в воздухе может быть проверено в будущих противостояниях, пишет Business Insider (BI) со ссылкой на военных экспертов.

По словам представителей НАТО и западных оборонных ведомств, наряду с «крупномасштабными дорогостоящими системами» Североатлантический альянс нуждается в массе «дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотники».

Приводятся также слова посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, выступавшего 9 мая на Лондонской оборонной конференции в Королевском колледже британской столицы. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что современная модель ведения боевых действий в НАТО разительно отличается от происходящего на поле боя в наши дни.

«Речь идет не только об обновлении оборонной промышленности или каком-то перевооружении. Вам нужна новая государственная политика», – подчеркнул он, уточнив, что речь о кардинальном обновлении тактики, организации, доктрин, обучения и составления бюджета.

8 мая директор голландского агентства военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризинк заявил Politico, что Амстердам прилагает усилия, чтобы быть готовым к возможному вооруженному конфликту с Москвой. 6 мая The Telegraph сообщал о подготовке Великобритании к возможному столкновению с Россией. Премьер-министр Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны: новая версия инструкции будет дополнена пунктами, учитывающими вероятный конфликт с РФ.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в НАТО и Евросоюзе (ЕС) запущены программы, цель которых – подготовка коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Шойгу подчеркнул, что европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.

24 апреля Шойгу заявил ТАСС, что страны Европы открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией. По его словам, европейские политики хотят быть готовы воевать с Москвой уже в 2030 г.

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