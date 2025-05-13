BI: военная доктрина НАТО нуждается в обновлении

Союзники Киева на Западе все чаще рассматривают украинский конфликт в качестве лаборатории для современных методов ведения конфликтов, которая дает массу уроков. Действия России на Украине демонстрируют, что господство НАТО в воздухе может быть проверено в будущих противостояниях, пишет Business Insider (BI) со ссылкой на военных экспертов.