Politico: Нидерланды готовятся к возможному конфликту с Россией
Амстердам прилагает усилия, чтобы быть готовым к возможному вооруженному конфликту с Москвой. Об этом директор голландского агентства военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризинк заявил в интервью Politico.
Согласно подсчетам вице-адмирала, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года после возможной мирной сделки с Украиной, если ее «военное производство останется на нынешнем уровне, а Кремль сохранит политическую волю к борьбе».
«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе усиленной подготовки, чтобы быть готовыми к такому развитию событий», – сказал Ризинк.
6 мая The Telegraph писал о подготовке Великобритании к возможному столкновению с Россией. По данным издания, премьер-министр Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны, используемый страной с 2005 г. Новая версия инструкции будет дополнена пунктами, учитывающими вероятный конфликт с РФ.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявлял о запущенных в НАТО и Евросоюзе (ЕС) программах, цель которых – подготовка коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Шойгу подчеркнул, что европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.