Politico: Нидерланды готовятся к возможному конфликту с Россией

В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявлял о запущенных в НАТО и Евросоюзе (ЕС) программах, цель которых – подготовка коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Шойгу подчеркнул, что европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.