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Politico: Нидерланды готовятся к возможному конфликту с Россией

Ведомости

Амстердам прилагает усилия, чтобы быть готовым к возможному вооруженному конфликту с Москвой. Об этом директор голландского агентства военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризинк заявил в интервью Politico.

Согласно подсчетам вице-адмирала, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года после возможной мирной сделки с Украиной, если ее «военное производство останется на нынешнем уровне, а Кремль сохранит политическую волю к борьбе».

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе усиленной подготовки, чтобы быть готовыми к такому развитию событий», – сказал Ризинк.

6 мая The Telegraph писал о подготовке Великобритании к возможному столкновению с Россией. По данным издания, премьер-министр Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны, используемый страной с 2005 г. Новая версия инструкции будет дополнена пунктами, учитывающими вероятный конфликт с РФ.

В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявлял о запущенных в НАТО и Евросоюзе (ЕС) программах, цель которых – подготовка коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Шойгу подчеркнул, что европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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