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Макрон допустил возможность передачи части украинских территорий России

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина, вероятно, не сможет вернуть все свои территории в результате вооруженного конфликта с Россией. По его словам, даже в Киеве «есть ясность ума», чтобы признать реалистичность таких перспектив. Его слова передает BFMTV.

Макрон подчеркнул, что вопрос Крыма, который находится под контролем России с 2014 г., должен стать одной из ключевых тем на возможных переговорах между сторонами. «Крым, скорее всего, останется за Россией в случае достижения мира», – отметил глава французского государства.

11 апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф видит быстрое завершение конфликта через признание новых регионов России за Москвой. Это произошло после трех поездок Уиткоффа в РФ, на двух из которых он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также в апреле New York Post писал, что Киев, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий при условии, что это будет считаться «фактическим» признанием территории, а не «юридическим». По словам источника, на переговорах с делегацией США Киев больше всего волновала «земельная» часть соглашения.

В октябре 2022 г. Путин подписал законы о присоединении к России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Это произошло после проведения Россией в этих регионах референдумов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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