Макрон допустил возможность передачи части украинских территорий России

11 апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф видит быстрое завершение конфликта через признание новых регионов России за Москвой. Это произошло после трех поездок Уиткоффа в РФ, на двух из которых он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.