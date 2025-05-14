В столичном аэропорту «Внуково» приземлился спецборт ВВС Бразилии
На борту, предположительно, находится президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 14 мая появилась информация о его планах прибыть в Москву после завершения визита в Китай. Ожидается, что бразильский лидер обсудит с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинских властей относительно предстоящих переговоров в Стамбуле 15 мая, включая вопросы состава делегаций сторон.
Во время своего визита в Россию 8–10 мая Лула да Силва, по его словам, получил от президента Украины Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге пояснял, что у них пока нет информации по планам на возможную встречу президентов Бразилии и России. Но обещал проинформировать общественность, если визит состоится.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что делегация РФ на переговорах в Стамбуле будет обсуждать как политические, так и технические вопросы. Состав делегации, по его словам, определится исходя из круга тем, вынесенных на обсуждение. В настоящее время организацией места для проведения переговоров занимаются генеральное консульство России и турецкие власти.