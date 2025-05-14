В столичном аэропорту «Внуково» приземлился спецборт ВВС Бразилии

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что делегация РФ на переговорах в Стамбуле будет обсуждать как политические, так и технические вопросы. Состав делегации, по его словам, определится исходя из круга тем, вынесенных на обсуждение. В настоящее время организацией места для проведения переговоров занимаются генеральное консульство России и турецкие власти.