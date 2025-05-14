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В столичном аэропорту «Внуково» приземлился спецборт ВВС Бразилии

Ведомости

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту «Внуково», сообщает «РИА Новости».

На борту, предположительно, находится президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 14 мая появилась информация о его планах прибыть в Москву после завершения визита в Китай. Ожидается, что бразильский лидер обсудит с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинских властей относительно предстоящих переговоров в Стамбуле 15 мая, включая вопросы состава делегаций сторон.

Во время своего визита в Россию 8–10 мая Лула да Силва, по его словам, получил от президента Украины Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге пояснял, что у них пока нет информации по планам на возможную встречу президентов Бразилии и России. Но обещал проинформировать общественность, если визит состоится.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что делегация РФ на переговорах в Стамбуле будет обсуждать как политические, так и технические вопросы. Состав делегации, по его словам, определится исходя из круга тем, вынесенных на обсуждение. В настоящее время организацией места для проведения переговоров занимаются генеральное консульство России и турецкие власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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