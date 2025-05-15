Аксенов призвал не придавать большого значения признанию Крыма странами Запада
Намерениям признать российский статус Крыма западными странами не стоит придавать большое значение, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
«Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств. А СМИ, как, впрочем, и многие лидеры западных стран, сегодня говорят одно, завтра другое. Не стал бы придавать этому большое значение», – сказал он.
The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала в апреле, что Вашингтон может предложить Украине и странам ЕС признать Крым российской территорией. Собеседники газеты заявляли, что в рамках мирного соглашения США также выдвинут предложение о заморозке нынешней линии фронта.
Как говорил «Ведомостям» европейский дипломатический источник, страны ЕС, включая Францию, считают необходимым достижение консенсуса в вопросе признания принадлежности Крыма и других территорий.
Крым был присоединен к России в 2014 г. Тогда российские власти провели на полуострове референдум, где 96,5% проголосовали за вхождение в состав РФ. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г. Осенью 2022 г., согласно Конституции, в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская, а также Запорожская области.