Захарова: российская делегация в Стамбуле готова к серьезной работе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе на предстоящих переговорах с Украиной.
«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры», – сообщила она на брифинге.
Первые с 2022 г. переговоры между Москвой и Киевом должны пройти 15 мая в Стамбуле. Инициатива их проведения была выдвинута президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. были прерваны украинской стороной. Поэтому он предложил возобновить диалог «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Путин также выразил благодарность Китаю, Бразилии, странам Африки, Ближнего Востока и нынешней администрации США за содействие в урегулировании.
Делегацию России в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее составе также будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.