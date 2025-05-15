Захарова: российская делегация в Стамбуле готова к серьезной работе

Первые с 2022 г. переговоры между Москвой и Киевом должны пройти 15 мая в Стамбуле. Инициатива их проведения была выдвинута президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. были прерваны украинской стороной. Поэтому он предложил возобновить диалог «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Путин также выразил благодарность Китаю, Бразилии, странам Африки, Ближнего Востока и нынешней администрации США за содействие в урегулировании.