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Сийярто призвал НАТО отличать собственную безопасность от украинской

Ведомости

Страны НАТО должны больше заботиться о безопасности стран альянса, а не Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Оборона Украины – это не защита НАТО. Оборона Украины – это не защита Венгрии. Украина не защищает нас, она защищает себя», – сказал он.

Помимо этого, Сийярто напомнил, что на повестке дня предстоящего саммита НАТО стоит повышение бюджетных расходов на оборону с 2 до 5% ВВП, которые необходимо согласовать к июньскому саммиту в Гааге.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в начале апреля подтвердил сокращение военной помощи Украине со стороны США. The New York Times писали, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. Европа проигрывает «гонку со временем».

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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