Сийярто призвал НАТО отличать собственную безопасность от украинской
Страны НАТО должны больше заботиться о безопасности стран альянса, а не Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook
«Оборона Украины – это не защита НАТО. Оборона Украины – это не защита Венгрии. Украина не защищает нас, она защищает себя», – сказал он.
Помимо этого, Сийярто напомнил, что на повестке дня предстоящего саммита НАТО стоит повышение бюджетных расходов на оборону с 2 до 5% ВВП, которые необходимо согласовать к июньскому саммиту в Гааге.
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в начале апреля подтвердил сокращение военной помощи Украине со стороны США. The New York Times писали, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. Европа проигрывает «гонку со временем».
В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.