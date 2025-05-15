Песков: Путин не планирует посещать Турцию в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин не планирует приезжать в Стамбул в ближайшие дни. Об этом рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Стамбуле находится российская делегация, которая ждет украинскую сторону.
15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. С предложением об их возобновлении без предварительных условий выступил Путин 11 мая. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала переговоров был согласован по инициативе Турции.
Делегация России прибыла в Стамбул первой. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Украину представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сам заявил по прилете в Анкару.
14 мая президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Путиным в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, если российский лидер решит на них прибыть. CNN сообщал, что приезд президента США во многом зависит от того, будет ли Путин участвовать во встрече. На следующий день Песков объявил, что президент РФ в Турцию не приедет. Трамп задался вопросом: «Зачем ему ехать, если я не поеду?».