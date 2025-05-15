Песков: Путин не планирует посещать Турцию в ближайшие дни

14 мая президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Путиным в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, если российский лидер решит на них прибыть. CNN сообщал, что приезд президента США во многом зависит от того, будет ли Путин участвовать во встрече. На следующий день Песков объявил, что президент РФ в Турцию не приедет. Трамп задался вопросом: «Зачем ему ехать, если я не поеду?».