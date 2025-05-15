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Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский по прилете в Анкару заявил, что примет решение о переговорах с Россией после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, беседа может занять несколько часов.

Украинский лидер также назвал делегацию от России во главе с Владимиром Мединским бутафорской.

«Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», – сказал он.

До этого AFP сообщало, что Зеленский намерен провести переговоры с Эрдоганом. Украинский президент уже прибыл в Анкару. Их встреча запланирована на 13:00 по местному времени (совпадает с мск).

15 мая в Стамбуле должны возобновиться российско-украинские переговоры. Они пройдут в резиденции Эрдогана во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала переговоров был согласован по просьбе Турции.

Эта встреча станет первой за три года: весной 2022 г. диалог между Москвой и Киевом был прерван по инициативе украинской стороны.

Российская делегация первой прибыла в Стамбул. Как и в 2022 г., ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Сообщалось, что украинскую сторону представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская делегация в Стамбуле готова к серьезной работе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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