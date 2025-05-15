Киев рассматривает отправку людей «соответствующего уровня» для встречи с РФ
Украинская сторона рассматривает возможность отправки кого-то «соответствующего уровня» для переговоров с РФ в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.