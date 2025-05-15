Киев рассматривает отправку людей «соответствующего уровня» для встречи с РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.