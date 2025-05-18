Макрон: Трамп отреагирует на цинизм Путина
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, отреагирует на «цинизм» российского президента Владимира Путина, который не поддержал предложение о прекращении огня на Украине. Об этом на пресс-конференции в албанской Тиране заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Столкнувшись с цинизмом президента Путина, я верю, я даже уверен, что президент Трамп, обеспокоенный репутацией Соединенных Штатов Америки, отреагирует», – приводит его слова BFMTV.
Французский президент напомнил, что предложения о прекращении огня являются американской инициативой и они «не были соблюдены президентом Путиным и его армией».
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. В ходе встречи стороны не договорились о перемирии, на котором настаивали Киев и его союзники, но ожидается, что Украина и РФ проведут масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Госсекретарь США Марко Рубио сообщил позднее, что российская сторона планирует заранее подготовить документ с изложением своих условий для прекращения огня, что впоследствии может стать основой для более масштабных переговоров.