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Макрон: Трамп отреагирует на цинизм Путина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, отреагирует на «цинизм» российского президента Владимира Путина, который не поддержал предложение о прекращении огня на Украине. Об этом на пресс-конференции в албанской Тиране заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Столкнувшись с цинизмом президента Путина, я верю, я даже уверен, что президент Трамп, обеспокоенный репутацией Соединенных Штатов Америки, отреагирует», – приводит его слова BFMTV.

Французский президент напомнил, что предложения о прекращении огня являются американской инициативой и они «не были соблюдены президентом Путиным и его армией».

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. В ходе встречи стороны не договорились о перемирии, на котором настаивали Киев и его союзники, но ожидается, что Украина и РФ проведут масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Госсекретарь США Марко Рубио сообщил позднее, что российская сторона планирует заранее подготовить документ с изложением своих условий для прекращения огня, что впоследствии может стать основой для более масштабных переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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