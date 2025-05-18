Макрон: Трамп отреагирует на цинизм Путина

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. В ходе встречи стороны не договорились о перемирии, на котором настаивали Киев и его союзники, но ожидается, что Украина и РФ проведут масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Госсекретарь США Марко Рубио сообщил позднее, что российская сторона планирует заранее подготовить документ с изложением своих условий для прекращения огня, что впоследствии может стать основой для более масштабных переговоров.