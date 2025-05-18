Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News рассказал о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Рубио, Лавров сообщил ему, что российская сторона планирует заранее подготовить документ с изложением своих условий для прекращения огня, что впоследствии может стать основой для более масштабных переговоров.
Рубио также отметил, что, по его информации, Украина работает над собственным вариантом предложения, и выразил надежду, что Киев представит его в ближайшее время.
Лавров и Рубио созвонились 17 мая по по инициативе американской стороны, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. По его данным, Рубио в ходе беседы приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке Киевом и Москвой своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие. Госсекретарь США также подчеркнул готовность Вашингтона продолжать содействовать поискам урегулирования конфликта.
Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Стороны в ходе встречи обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.