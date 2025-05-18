Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине

Лавров и Рубио созвонились 17 мая по по инициативе американской стороны, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. По его данным, Рубио в ходе беседы приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке Киевом и Москвой своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие. Госсекретарь США также подчеркнул готовность Вашингтона продолжать содействовать поискам урегулирования конфликта.