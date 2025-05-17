Лавров обсудил с Рубио итоги переговоров в Стамбуле

Лавров обсудил с Рубио итоги переговоров в СтамбулеГоссекретарь США приветствовал договоренности об обмене военнопленными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио состоявшиеся в Стамбуле российско-украинские переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.
Разговор состоялся 17 мая по по инициативе американской стороны, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве. По его данным, Рубио в ходе беседы приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке Киевом и Москвой своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие. Госсекретарь США также подчеркнул готовность Вашингтона продолжать содействовать поискам урегулирования конфликта.
Лавров, в свою очередь, отметил позитивную роль США в том, что украинские власти в итоге приняли предложение президента России Владимира Путина возобновить переговоры. Российский министр также подтвердил, что Москва готова продолжить работать с США в этом контексте.
Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Стороны в ходе встречи обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.