National Interest назвал Польшу надежным союзником США в борьбе с РФ и КНР
Польша становится важным и растущим рынком в экономическом и в военном плане и выступает для США надежным союзником в противостоянии «общим противникам, таким как Россия и Китай». Об этом пишет National Interest.
Отмечается, что так как Евросоюз стремится к общеконтинентальному запрету на российский природный газ и хочет переориентировать свою энергоинфраструктуру, американский экспорт энергоносителей готов стать центральным элементом будущих торговых соглашений между США и Европой. В этом контексте и говорится о союзничестве с Польшей.
Издание отмечает, что лозунг «Америка прежде всего» призывает к выведению альянса США и Польши на новый стратегический уровень.
Подчеркивается, что Польша и США «создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка». NI называет Польшу самой быстрорастущей экономикой Европы с растущим спросом на энергоносители и высокой восприимчивостью к американским технологиям в области природного газа и ядерной энергетики.
«Ее проамериканская позиция и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры трансатлантического энергетического сотрудничества – особенно в Центральной и Восточной Европе, ограниченной Балтийским, Черным и Адриатическим морями», – говорится в статье.
Ранее в мае власти Польши решили закрыть генконсульство России в Кракове. Перед этим министр юстиции республики Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк в совместном заявлении обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. Позже Варшава признала персонами нон грата трех российских дипломатов. МИД России пообещал дать ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения Варшавы в адрес Москвы абсолютно безосновательными и беспочвенными. По его мнению, сокращение дипломатического присутствия РФ на территории Польши – «составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений».