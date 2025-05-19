National Interest назвал Польшу надежным союзником США в борьбе с РФ и КНР

Ранее в мае власти Польши решили закрыть генконсульство России в Кракове. Перед этим министр юстиции республики Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк в совместном заявлении обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. Позже Варшава признала персонами нон грата трех российских дипломатов. МИД России пообещал дать ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения Варшавы в адрес Москвы абсолютно безосновательными и беспочвенными. По его мнению, сокращение дипломатического присутствия РФ на территории Польши – «составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений».