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National Interest назвал Польшу надежным союзником США в борьбе с РФ и КНР

Ведомости

Польша становится важным и растущим рынком в экономическом и в военном плане и выступает для США надежным союзником в противостоянии «общим противникам, таким как Россия и Китай». Об этом пишет National Interest.

Отмечается, что так как Евросоюз стремится к общеконтинентальному запрету на российский природный газ и хочет переориентировать свою энергоинфраструктуру, американский экспорт энергоносителей готов стать центральным элементом будущих торговых соглашений между США и Европой. В этом контексте и говорится о союзничестве с Польшей.

Издание отмечает, что лозунг «Америка прежде всего» призывает к выведению альянса США и Польши на новый стратегический уровень.

Подчеркивается, что Польша и США «создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка». NI называет Польшу самой быстрорастущей экономикой Европы с растущим спросом на энергоносители и высокой восприимчивостью к американским технологиям в области природного газа и ядерной энергетики.

«Ее проамериканская позиция и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры трансатлантического энергетического сотрудничества – особенно в Центральной и Восточной Европе, ограниченной Балтийским, Черным и Адриатическим морями», – говорится в статье.

Ранее в мае власти Польши решили закрыть генконсульство России в Кракове. Перед этим министр юстиции республики Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк в совместном заявлении обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. Позже Варшава признала персонами нон грата трех российских дипломатов. МИД России пообещал дать ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения Варшавы в адрес Москвы абсолютно безосновательными и беспочвенными. По его мнению, сокращение дипломатического присутствия РФ на территории Польши – «составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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