Песков рассказал о графике Путина 19 мая
Президент России Владимир Путин будет работать в Сочи, где посетит федеральную территорию «Сириус» и проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин постоянно держит под своим контролем развитие «Сириуса». Заседание попечительского совета пройдет с обычной повесткой. Ожидается, что его участники обсудят то, что уже было сделано и планы дальнейшего развития. В «Сириусе» недавно открылась новая музыкальная школа, которую президент РФ также собирается посетить.
«Детишки исполнят, талантливые музыканты, он с ними пообщается, ему покажут разные выставки», – уточнил представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая. Песков подтвердил подготовку контактов двух лидеров. Позднее он уточнил, что их разговор состоится 19 мая в 17:00. Беседа пройдет с учетом итогов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. По ее итогам Кремль даст максимально возможное сообщение.