Песков рассказал о графике Путина 19 мая

По его словам, Путин постоянно держит под своим контролем развитие «Сириуса». Заседание попечительского совета пройдет с обычной повесткой. Ожидается, что его участники обсудят то, что уже было сделано и планы дальнейшего развития. В «Сириусе» недавно открылась новая музыкальная школа, которую президент РФ также собирается посетить.