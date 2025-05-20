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Кремль: США не выходят из посредничества в урегулировании украинского конфликта

Ведомости

Вашингтон остается посредником в урегулировании конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США заинтересованы в «скорейшем достижении результатов» и президент Дональд Трамп говорил об этом. Российский лидер Владимир Путин также придерживается этой точки зрения. Песков подчеркнул, что все хотят урегулировать конфликт как можно быстрее.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта <…>. Это самое главное, собственно, во всех проектах, которые будут нами формулироваться», – сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что США оказали «очень эффективные посреднические услуги». Контакт между Россией и Украиной установлен «и сейчас, собственно, осуществляются прямые контакты», добавил он.

19 мая официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» обеими сторонами конфликта. По ее словам, американский лидер и его администрация приложили большие усилия для завершения украинского конфликта, который начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».

В этот же день Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, посвященный вопросам урегулирования украинского конфликта. После президенты выступили с заявлениями, в которых охарактеризовали разговор как очень хороший и содержательный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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