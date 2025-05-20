Кремль: США не выходят из посредничества в урегулировании украинского конфликта
Вашингтон остается посредником в урегулировании конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, США заинтересованы в «скорейшем достижении результатов» и президент Дональд Трамп говорил об этом. Российский лидер Владимир Путин также придерживается этой точки зрения. Песков подчеркнул, что все хотят урегулировать конфликт как можно быстрее.
«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта <…>. Это самое главное, собственно, во всех проектах, которые будут нами формулироваться», – сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что США оказали «очень эффективные посреднические услуги». Контакт между Россией и Украиной установлен «и сейчас, собственно, осуществляются прямые контакты», добавил он.
19 мая официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» обеими сторонами конфликта. По ее словам, американский лидер и его администрация приложили большие усилия для завершения украинского конфликта, который начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».
В этот же день Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, посвященный вопросам урегулирования украинского конфликта. После президенты выступили с заявлениями, в которых охарактеризовали разговор как очень хороший и содержательный.