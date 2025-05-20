Кремль: США не выходят из посредничества в урегулировании украинского конфликта

По его словам, США заинтересованы в «скорейшем достижении результатов» и президент Дональд Трамп говорил об этом. Российский лидер Владимир Путин также придерживается этой точки зрения. Песков подчеркнул, что все хотят урегулировать конфликт как можно быстрее.