Захарова: Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп ведет работу по урегулированию украинского конфликта, руководствуясь исключительно интересами Соединенных Штатов. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что американский лидер открыто обозначил эту цель как часть своей политической программы.
Захарова отметила, что Трамп действует в русле предвыборных обещаний и задач своей политической карьеры. По ее словам, утверждения о его поддержке России или работе в ее интересах не имеют под собой оснований.
Дипломат обратила внимание на известный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он последовательно продвигает на протяжении многих лет, что подтверждает его исключительную ориентацию на американские интересы.
20 мая Захарова сообщила, что Россия предложит Украине работать над меморандумом о будущем мирном договоре. Его основной, по мнения дипломата, должно стать понимание необходимости устранение первопричин для решения конфликта. Меморандум будет включать принципы урегулирования конфликта, сроки заключения мирного соглашения и возможность прекращение огня при соблюдении условий обеими сторонами.
19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет ждать российской версии документа и допустил его подписание. О готовности России к созданию меморандума стало известно после окончания двухчасового телефонного разговора Трампа и президента РФ Владимира Путина. Лидер США ждал этой встречи, т.к., по его мнению, «без него сделки не будет».