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Меркель: борьба отдельных стран с миграцией может разрушить Европу

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая пост в 2005–2021 гг., выступила с критикой текущих мер правительства ФРГ по борьбе с нелегальной миграцией, включая ужесточение пограничного контроля. Об этом она заявила на форуме в городе Ной-Ульм.  

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», – сказала Меркель на форуме (цитата по Der Spiegel).

По ее мнению, решение проблемы должно быть основано на сотрудничестве внутри Европейского союза, а не на односторонних шагах отдельных стран. Меркель подчеркнула, что такие действия могут поставить под угрозу свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. По ее словам, иначе, возможно, придется наблюдать за тем, как разрушается Европа.

7 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение предыдущего кабинета министров от 2015 г., которое позволяло просителям убежища въезжать в Германию. Теперь таких лиц разворачивают на границе, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Исключения предусмотрены для беременных женщин, детей и представителей уязвимых групп.

Кроме того, Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, задействованных в пограничных проверках. Эти меры уже начали реализовываться, вызвав резкую критику соседних стран, включая Польшу, Австрию и Швейцарию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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