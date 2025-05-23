Меркель: борьба отдельных стран с миграцией может разрушить Европу

По ее мнению, решение проблемы должно быть основано на сотрудничестве внутри Европейского союза, а не на односторонних шагах отдельных стран. Меркель подчеркнула, что такие действия могут поставить под угрозу свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. По ее словам, иначе, возможно, придется наблюдать за тем, как разрушается Европа.