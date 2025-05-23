Меркель: борьба отдельных стран с миграцией может разрушить Европу
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая пост в 2005–2021 гг., выступила с критикой текущих мер правительства ФРГ по борьбе с нелегальной миграцией, включая ужесточение пограничного контроля. Об этом она заявила на форуме в городе Ной-Ульм.
«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», – сказала Меркель на форуме (цитата по Der Spiegel).
По ее мнению, решение проблемы должно быть основано на сотрудничестве внутри Европейского союза, а не на односторонних шагах отдельных стран. Меркель подчеркнула, что такие действия могут поставить под угрозу свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. По ее словам, иначе, возможно, придется наблюдать за тем, как разрушается Европа.
7 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение предыдущего кабинета министров от 2015 г., которое позволяло просителям убежища въезжать в Германию. Теперь таких лиц разворачивают на границе, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Исключения предусмотрены для беременных женщин, детей и представителей уязвимых групп.
Кроме того, Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, задействованных в пограничных проверках. Эти меры уже начали реализовываться, вызвав резкую критику соседних стран, включая Польшу, Австрию и Швейцарию.