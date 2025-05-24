Лавров заявил об «оживлении» дипломатии в сложные времена
Дипломатия оживает в период «сложных испытаний», которые происходят сейчас, отметил глава МИДа Сергей Лавров во время выступления на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.
Он сравнил дипломатию с активной практической наукой – сложные периоды заставляют проявлять инициативу, больше думать, больше анализировать. По мнению министра иностранных дел, «никто не знает, сколько лет серьезных испытаний» предстоит государству, «но это точно совершенно будет».
«Как вот наши китайские товарищи говорят, «бог тебя упаси жить в интересные времена», – отметил политик, назвав настоящую эпоху «достаточно интересной».
22 мая президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного (высшая государственная награда). Он отметил «талант, знания, опыт, интеллект» главного дипломата России.