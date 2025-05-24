Лавров заявил об «оживлении» дипломатии в сложные времена

Он сравнил дипломатию с активной практической наукой – сложные периоды заставляют проявлять инициативу, больше думать, больше анализировать. По мнению министра иностранных дел, «никто не знает, сколько лет серьезных испытаний» предстоит государству, «но это точно совершенно будет».