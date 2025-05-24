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Лавров заявил об «оживлении» дипломатии в сложные времена

Ведомости

Дипломатия оживает в период «сложных испытаний», которые происходят сейчас, отметил глава МИДа Сергей Лавров во время выступления на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.

Он сравнил дипломатию с активной практической наукой – сложные периоды заставляют проявлять инициативу, больше думать, больше анализировать. По мнению министра иностранных дел, «никто не знает, сколько лет серьезных испытаний» предстоит государству, «но это точно совершенно будет».

«Как вот наши китайские товарищи говорят, «бог тебя упаси жить в интересные времена», – отметил политик, назвав настоящую эпоху «достаточно интересной».

22 мая президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного (высшая государственная награда). Он отметил «талант, знания, опыт, интеллект» главного дипломата России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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