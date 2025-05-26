Трамп: своими высказываниями Зеленский не помогает Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не делает ничего хорошего для своей страны, «говоря то, что он говорит». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Все, что он [Зеленский] говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и это должно прекратиться», – сказал Трамп.
Лидер США снова высказал мнение, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом. По его словам, это конфликт Зеленского, президента России Владимира Путина и экс-лидера США Джо Байдена, а сам Трамп «лишь помогает тушить большие и уродливые пожары, которые были разведены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти».
16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи Путина и Зеленского. Спустя три дня, 19 мая, Путин и Трамп провели телефонный разговор, после этого американский лидер заявил, что стороны скоро продолжат переговоры.
25 мая ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров делегаций двух конфликтующих стран. В этот же день замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной по обмену военнопленными полностью выполнены.