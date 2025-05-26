Трамп: своими высказываниями Зеленский не помогает Украине

Лидер США снова высказал мнение, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом. По его словам, это конфликт Зеленского, президента России Владимира Путина и экс-лидера США Джо Байдена, а сам Трамп «лишь помогает тушить большие и уродливые пожары, которые были разведены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти».