Politico: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к оборонному фонду

Одним из ключевых препятствий остается недоверие со стороны некоторых членов ЕС, которые до сих пор помнят напряженные отношения с Великобританией во время переговоров по Brexit. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, на данный момент существует много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности. Это указывает на то, что впереди Британию и ЕС ожидают трудные переговоры.