Politico: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к оборонному фонду
Великобритания приступает к длительным и сложным переговорам с Европейским союзом о возможности получения доступа к оборонному фонду ЕС. Об этом сообщает газета Politico.
Только после недавнего заключения двустороннего соглашения об углублении партнерства между Лондоном и Брюсселем стороны смогли начать обсуждение участия Великобритании в совместных закупках вооружений в рамках проекта Security Action for Europe (SAFE). Этот механизм позволяет странам-участницам брать кредиты на покупку вооружений. Сейчас стороны готовятся к новому этапу переговоров, направленных на подписание отдельного соглашения, пишет Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что новое соглашение может быть достигнуто «в течение нескольких недель». Однако, по мнению экспертов и официальных лиц, эта задача может оказаться сложнее, чем ожидалось.
Одним из ключевых препятствий остается недоверие со стороны некоторых членов ЕС, которые до сих пор помнят напряженные отношения с Великобританией во время переговоров по Brexit. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, на данный момент существует много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности. Это указывает на то, что впереди Британию и ЕС ожидают трудные переговоры.
19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали создание оборонного фонда объемом 150 млрд евро. В апреле фон дер Ляйен заявляла, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности континента. По ее словам, курс США на перераспределение приоритетов в сфере обороны делает необходимым усиление собственных оборонных возможностей Европы.