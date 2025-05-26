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Politico: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к оборонному фонду

Ведомости

Великобритания приступает к длительным и сложным переговорам с Европейским союзом о возможности получения доступа к оборонному фонду ЕС. Об этом сообщает газета Politico.

Только после недавнего заключения двустороннего соглашения об углублении партнерства между Лондоном и Брюсселем стороны смогли начать обсуждение участия Великобритании в совместных закупках вооружений в рамках проекта Security Action for Europe (SAFE). Этот механизм позволяет странам-участницам брать кредиты на покупку вооружений. Сейчас стороны готовятся к новому этапу переговоров, направленных на подписание отдельного соглашения, пишет Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что новое соглашение может быть достигнуто «в течение нескольких недель». Однако, по мнению экспертов и официальных лиц, эта задача может оказаться сложнее, чем ожидалось.

Одним из ключевых препятствий остается недоверие со стороны некоторых членов ЕС, которые до сих пор помнят напряженные отношения с Великобританией во время переговоров по Brexit. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, на данный момент существует много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности. Это указывает на то, что впереди Британию и ЕС ожидают трудные переговоры.

19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали создание оборонного фонда объемом 150 млрд евро. В апреле фон дер Ляйен заявляла, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности континента. По ее словам, курс США на перераспределение приоритетов в сфере обороны делает необходимым усиление собственных оборонных возможностей Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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