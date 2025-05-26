Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех россиян

С 1 января 2025 г. Азербайджан ужесточил правила безвизового проживания на территории страны для россиян – со 180 до 90 дней в году. Под давлением властей республики в Баку в начале февраля закрылось представительство Россотрудничества под предлогом отсутствия юридической регистрации. В конце февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в республике. Алиев также не смог принять участия на торжествах в Москве по случаю 9 мая.