Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех россиян

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, среди которых 16 иностранцев, включая четырех российских граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

Документ подписан в преддверии государственного праздника – Дня независимости. Решение принято с учетом обращений осужденных, членов их семей и уполномоченного по правам человека. Во внимание принималось состояние здоровья заключенных, их семейное положение, степень общественной безопасности совершенного ими преступления и поведение в период отбывания наказания.

Российско-азербайджанские отношения охладели на фоне крушения в декабре 2024 г. пассажирского самолета авиакомпании AZAL, летевшего из Баку в Грозный. Сообщение о трагедии Алиев получил в ходе полета в Санкт-Петербург, где собирался принять участие в неформальном саммите глав государств стран – членов СНГ. После этого он вернулся в Азербайджан.

Позднее азербайджанский лидер говорил о внешнем воздействии на лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России. Президент РФ Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».

С 1 января 2025 г. Азербайджан ужесточил правила безвизового проживания на территории страны для россиян – со 180 до 90 дней в году. Под давлением властей республики в Баку в начале февраля закрылось представительство Россотрудничества под предлогом отсутствия юридической регистрации. В конце февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в республике. Алиев также не смог принять участия на торжествах в Москве по случаю 9 мая.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных