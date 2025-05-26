Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех россиян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, среди которых 16 иностранцев, включая четырех российских граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.
Документ подписан в преддверии государственного праздника – Дня независимости. Решение принято с учетом обращений осужденных, членов их семей и уполномоченного по правам человека. Во внимание принималось состояние здоровья заключенных, их семейное положение, степень общественной безопасности совершенного ими преступления и поведение в период отбывания наказания.
Российско-азербайджанские отношения охладели на фоне крушения в декабре 2024 г. пассажирского самолета авиакомпании AZAL, летевшего из Баку в Грозный. Сообщение о трагедии Алиев получил в ходе полета в Санкт-Петербург, где собирался принять участие в неформальном саммите глав государств стран – членов СНГ. После этого он вернулся в Азербайджан.
Позднее азербайджанский лидер говорил о внешнем воздействии на лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России. Президент РФ Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».
С 1 января 2025 г. Азербайджан ужесточил правила безвизового проживания на территории страны для россиян – со 180 до 90 дней в году. Под давлением властей республики в Баку в начале февраля закрылось представительство Россотрудничества под предлогом отсутствия юридической регистрации. В конце февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в республике. Алиев также не смог принять участия на торжествах в Москве по случаю 9 мая.