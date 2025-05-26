Путин выразил недовольство в связи с неисполнением постановления правительства
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство в связи с неисполнением постановления правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов.
Речь шла о том, что организации, которые приобретают нелокализованные изделия, видят запрет, но его не соблюдают.
«Как так вышло?» – удивился он.
В ходе мероприятия он также заявил, что американские компании, в отличие от европейских, не отказывали России в поставках и обслуживании медоборудования. «Американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские – многие соскочили», – сказал он.
О планах Путина провести встречу с представителями деловых кругов сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что они расскажут о своей работе и планах развития. 25 мая Telegram-канал Кремля сообщал, что участие в мероприятии примут руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, «успешно замещают ушедшие из России бренды», а также создают новые рабочие места и осваивают внешние рынки.