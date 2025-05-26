Путин выразил недовольство в связи с неисполнением постановления правительства

В ходе мероприятия он также заявил, что американские компании, в отличие от европейских, не отказывали России в поставках и обслуживании медоборудования. «Американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские – многие соскочили», – сказал он.