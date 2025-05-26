Кремль поблагодарил Турцию за участие в украинском урегулировании
Россия благодарна Турции за посредническое участие в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Турция предлагает действительно свои посреднические услуги, и, как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям», – сказал Песков.
Ранее Песков отмечал, что турецкая сторона создала идеальные условия для переговоров России и Украины.
Первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 16 мая. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, Украины – министр обороны Рустем Умеров. В ходе дискуссии стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
25 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров делегаций двух стран.