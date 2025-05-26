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Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС

Ведомости

Если Словакия продолжит отклоняться от общего направления Европейского союза (ЕС), Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования страны со стороны блока. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции WDR Europaforum. Его слова передает Bloomberg.

Он заявил, государства – члены Евросоюза, которые нарушают верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами. Всегда есть возможность изъять у них доступ к европейским фондам, добавил Мерц. Если появится такая необходимость, «мы с этим разберемся», подчеркнул он.

«Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим в том же духе. Мы не можем допустить, чтобы решения всего ЕС зависели от мнения небольшого меньшинства», – сказал Мерц.

Такое заявление канцлера Германии – явный признак того, что Мерц готов обострить спор со Словакией и Венгрией, пишет Bloomberg. ФРГ является ключевым партнером для обеих экспортно ориентированных стран, где автопроизводители, в том числе Volkswagen, вносят значительный вклад в экономический рост.

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против России. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, сославшись на возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.

22 мая стало известно, что Совет Евросоюза собирается обсудить возможное лишение Венгрии права голоса во время саммита, который состоится 27 мая. В повестку дня включено рассмотрение применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС. Норма позволяет ограничить или лишить члена объединения права голоса в случае серьезного риска нарушения основополагающих ценностей Евросоюза, таких как демократия, верховенство права и защита прав человека.

Портал Euractiv писал, что Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать новый пакет антироссийских санкций, назвав его «относительно слабым».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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