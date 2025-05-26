Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС
Если Словакия продолжит отклоняться от общего направления Европейского союза (ЕС), Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования страны со стороны блока. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции WDR Europaforum. Его слова передает Bloomberg.
Он заявил, государства – члены Евросоюза, которые нарушают верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами. Всегда есть возможность изъять у них доступ к европейским фондам, добавил Мерц. Если появится такая необходимость, «мы с этим разберемся», подчеркнул он.
«Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим в том же духе. Мы не можем допустить, чтобы решения всего ЕС зависели от мнения небольшого меньшинства», – сказал Мерц.
Такое заявление канцлера Германии – явный признак того, что Мерц готов обострить спор со Словакией и Венгрией, пишет Bloomberg. ФРГ является ключевым партнером для обеих экспортно ориентированных стран, где автопроизводители, в том числе Volkswagen, вносят значительный вклад в экономический рост.
17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против России. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, сославшись на возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.
22 мая стало известно, что Совет Евросоюза собирается обсудить возможное лишение Венгрии права голоса во время саммита, который состоится 27 мая. В повестку дня включено рассмотрение применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС. Норма позволяет ограничить или лишить члена объединения права голоса в случае серьезного риска нарушения основополагающих ценностей Евросоюза, таких как демократия, верховенство права и защита прав человека.
Портал Euractiv писал, что Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать новый пакет антироссийских санкций, назвав его «относительно слабым».