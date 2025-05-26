Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС

Он заявил, государства – члены Евросоюза, которые нарушают верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами. Всегда есть возможность изъять у них доступ к европейским фондам, добавил Мерц. Если появится такая необходимость, «мы с этим разберемся», подчеркнул он.