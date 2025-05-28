Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости республики и пожелал ему здоровья и успехов. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин указал, что Азербайджан движется по пути социально-экономического развития и пользуется растущим авторитетом на мировой арене. По его словам, отношения Москвы и Баку носят дружественный, союзнический характер. Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут обеспечить дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества и партнерского взаимодействия в международных делах. Это отвечает интересам народов обеих стран и идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
26 мая Алиев в преддверии Дня независимости Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, среди которых 16 иностранных граждан, включая четырех россиян.
Соответствующее решение было принято с учетом обращений заключенных, членов их семей и уполномоченного по правам человека. Кроме того, во внимание принималось состояние здоровья осужденных, их семейное положение, степень общественной безопасности совершенного ими преступления и поведение в период отбывания наказания.