Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Путин указал, что Азербайджан движется по пути социально-экономического развития и пользуется растущим авторитетом на мировой арене. По его словам, отношения Москвы и Баку носят дружественный, союзнический характер. Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут обеспечить дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества и партнерского взаимодействия в международных делах. Это отвечает интересам народов обеих стран и идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.