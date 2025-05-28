На границе Таиланда и Камбоджи произошло боестолкновение

По версии тайской стороны, инцидент произошел после того, как камбоджийские военнослужащие вошли в спорную зону. Тайские солдаты приблизились к району для проведения переговоров, но из-за недопонимания камбоджийская сторона открыла огонь. Тайские военные ответили тем же.