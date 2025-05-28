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На границе Таиланда и Камбоджи произошло боестолкновение

Ведомости

Утром 28 мая в спорном пограничном районе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение, длившееся около 10 минут. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей военных обеих стран.

По версии тайской стороны, инцидент произошел после того, как камбоджийские военнослужащие вошли в спорную зону. Тайские солдаты приблизились к району для проведения переговоров, но из-за недопонимания камбоджийская сторона открыла огонь. Тайские военные ответили тем же.

В свою очередь, представитель камбоджийской армии утверждает, что их подразделения проводили плановое патрулирование вдоль границы, когда тайская сторона начала стрельбу.

Столкновение завершилось после того, как местные командиры связались друг с другом и договорились прекратить огонь. Тайская сторона заявила об отсутствии потерь среди своих военнослужащих. Камбоджийские чиновники пока не предоставили данных о возможных потерях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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