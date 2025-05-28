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Bloomberg: Зеленский призвал союзников выделить $30 млрд на производство оружия

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников выделить стране $30 млрд на расширение производства вооружений, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что вопрос финансирования становится первостепенным. Выделенные союзниками Украины средства, поступающие с начала 2022 г., иссякают. Зеленский заявил, что источником финансирования вновь могут стать замороженные российские активы.

Президент Украины поделился, что планирует нарастить производство беспилотников, а количество операций с их использованием против России со 100 в день до 300-500, пишет Bloomberg.

27 мая в минобороны Украины сообщили, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Киев получит средства в течение 2025–2026 гг.

22 мая Bloomberg сообщило, что министры финансов стран «большой семерки» договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. Однако окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано. Глава финансового ведомства Германии Ларс Клингбайль заявил о «еще нескольких моментах», которые нужно решить группе стран, чтобы формализовать обещанное министрами, но добавил, что смотрит на достижение цели «с осторожным оптимизмом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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