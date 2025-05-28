Bloomberg: Зеленский призвал союзников выделить $30 млрд на производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников выделить стране $30 млрд на расширение производства вооружений, пишет Bloomberg.
Издание пишет, что вопрос финансирования становится первостепенным. Выделенные союзниками Украины средства, поступающие с начала 2022 г., иссякают. Зеленский заявил, что источником финансирования вновь могут стать замороженные российские активы.
Президент Украины поделился, что планирует нарастить производство беспилотников, а количество операций с их использованием против России со 100 в день до 300-500, пишет Bloomberg.
27 мая в минобороны Украины сообщили, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Киев получит средства в течение 2025–2026 гг.
22 мая Bloomberg сообщило, что министры финансов стран «большой семерки» договорились поддерживать Украину в конфликте с Россией. Однако окончательное заявление G7 о продолжении «существенной поддержки» еще не согласовано. Глава финансового ведомства Германии Ларс Клингбайль заявил о «еще нескольких моментах», которые нужно решить группе стран, чтобы формализовать обещанное министрами, но добавил, что смотрит на достижение цели «с осторожным оптимизмом».