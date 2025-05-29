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Рубио: в США начали аннулировать визы китайских студентов

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США начинают отзывать визы студентов из КНР, находящихся на территории страны, объявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«США начнут аннулировать визы китайских студентов, включая тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или обучается по критически важным направлениям», – написал Рубио в сети Х.

В отдельном заявлении, распространенным Госдепом, Рубио пояснил, что Госдеп будет сотрудничать с министерством внутренней безопасности для активной отмены виз китайским студентам.

«Также будут пересмотрены критерии выдачи виз с целью усиления проверки всех будущих заявлений на визы из Китайской Народной Республики и Гонконга», – сообщил он.

27 мая издание Politico со ссылкой на телеграмму госдепартамента, подписанную Рубио, сообщило, что администрация президента Дональда Трампа распорядилась временно прекратить проведение новых собеседований для иностранных граждан, подающих заявки на студенческие визы в США. Мера касается виз категорий F, M и J и вводится в рамках подготовки к расширению проверки иностранных студентов, включая обязательный анализ их активности в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, это может существенно замедлить процедуру получения студенческих виз и повлиять на финансовую устойчивость американских университетов, зависящих от иностранных студентов.

Как отмечает Politico, аналогичные проверки вводились выборочно – в основном для студентов, подозреваемых в участии в протестах против Израиля. Но новый порядок может стать значительно шире. В телеграмме упоминаются указы президента, направленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом, но не уточняется, какие именно публикации или действия будут расцениваться как риск-факторы.

22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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