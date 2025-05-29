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Христофору: Зеленский хочет встретиться с Путиным для легитимизации своей власти

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети Х. 

Он пояснил, что встреча с Зеленским в таком формате может продемонстрировать, что российская сторона признает президентство лидера Украины. 

Христофору также отметил, что с помощью этой встречи Зеленский может укрепить свою власть и обеспечить себе безопасность в будущем. По мнению журналиста, если влиятельные люди на Украине увидят Зеленского за столом переговоров с Путиным и Трампом, они не будут настаивать на его отстранении. 

«Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он – лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них», – заявил журналист.

28 мая Зеленский предложил трехстороннюю встречу с Путиным и Трапом. Американский президент говорил, что готов присоединиться к переговорам между Путиным и Зеленским, если будет такая необходимость. 

Днем ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов Трампа, Путина и Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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