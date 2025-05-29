Христофору: Зеленский хочет встретиться с Путиным для легитимизации своей власти
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети Х.
Он пояснил, что встреча с Зеленским в таком формате может продемонстрировать, что российская сторона признает президентство лидера Украины.
Христофору также отметил, что с помощью этой встречи Зеленский может укрепить свою власть и обеспечить себе безопасность в будущем. По мнению журналиста, если влиятельные люди на Украине увидят Зеленского за столом переговоров с Путиным и Трампом, они не будут настаивать на его отстранении.
«Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он – лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них», – заявил журналист.
Днем ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов Трампа, Путина и Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.