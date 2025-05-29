Христофору: Зеленский хочет встретиться с Путиным для легитимизации своей власти

Христофору также отметил, что с помощью этой встречи Зеленский может укрепить свою власть и обеспечить себе безопасность в будущем. По мнению журналиста, если влиятельные люди на Украине увидят Зеленского за столом переговоров с Путиным и Трампом, они не будут настаивать на его отстранении.