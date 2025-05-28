Трамп готов участвовать в переговорах Путина и Зеленского при необходимости

«Если это будет нужно – я приму участие, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским. – Думаю, на этом этапе мне бы хотелось, чтобы все было так пару месяцев назад, но сейчас мы работаем с президентом Путиным, и посмотрим, к чему это приведет».