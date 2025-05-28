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Трамп готов участвовать в переговорах Путина и Зеленского при необходимости

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, если в этом будет необходимость.

«Если это будет нужно – я приму участие, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским. – Думаю, на этом этапе мне бы хотелось, чтобы все было так пару месяцев назад, но сейчас мы работаем с президентом Путиным, и посмотрим, к чему это приведет».

Трамп отметил, что, по его мнению, переговоры идут в правильном направлении.

«Думаю, у нас все идет неплохо, но посмотрим. Мне не нравится то, что происходит, – это точно. Мне не нравится, когда вижу, как ракеты запускают по городам. Это недопустимо. Мы этого не позволим», – добавил он.

28 мая пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям.

По его словам, изменений в принципиальной позиции относительно возможности такой встречи нет.

27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов Трампа, Путина и Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.

16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения российско-украинских переговоров. 23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», так как обе страны – православные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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