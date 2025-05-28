Трамп готов участвовать в переговорах Путина и Зеленского при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, если в этом будет необходимость.
«Если это будет нужно – я приму участие, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским. – Думаю, на этом этапе мне бы хотелось, чтобы все было так пару месяцев назад, но сейчас мы работаем с президентом Путиным, и посмотрим, к чему это приведет».
Трамп отметил, что, по его мнению, переговоры идут в правильном направлении.
«Думаю, у нас все идет неплохо, но посмотрим. Мне не нравится то, что происходит, – это точно. Мне не нравится, когда вижу, как ракеты запускают по городам. Это недопустимо. Мы этого не позволим», – добавил он.
28 мая пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям.
По его словам, изменений в принципиальной позиции относительно возможности такой встречи нет.
27 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов Трампа, Путина и Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения российско-украинских переговоров. 23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», так как обе страны – православные.