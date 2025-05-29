Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что российская сторона хочет провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.