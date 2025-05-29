Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что российская сторона хочет провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
«Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир», – сказал Эрдоган, сообщило агентство «Анадолу».
Он также выразил надежду, что переговоры, которые могут состояться 2 июня, приведут к тому, что стамбульский мирный процесс начнется снова.
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона пока не получила ответа от Украины о проведении нового раунда переговоров между странами.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.