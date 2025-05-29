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Украина ограничила доступ к удерживаемым жителям Курской области

Москалькова: Киев ограничил доступ Красного Креста к вывезенным курянам
Ведомости

Украинская сторона ограничила доступ представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым жителям Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста. Ее слова передает ТАСС.

Вернувшиеся в Россию жители Курской области рассказали Москальковой, что последний месяц представители Международного комитета Красного Креста перестали их посещать. Из-за этого питание удерживаемых резко ухудшилось. Их основной пищей стало запаренное зерно, рассказала омбудсмен.

По словам Москальковой, курянам также говорили, что Россия якобы не хочет их забирать. Жителей Курской области посещали украинские корреспонденты и под камеру заставляли говорить то, что «человек иногда говорит, чтобы выжить», добавила она.

Омбудсмен сообщила, что планирует обратиться к президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой активизировать работу с удерживаемыми на Украине россиянами, чтобы не допустить бесчеловечного обращения с ними. По ее словам, на данный момент Москва смогла вернуть 140 курян, еще 34 удерживаются в Сумах.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны достигли договоренности провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Третий и завершающий этап обмена прошел 25 мая. В этот день стороны передали по 303 человека. По информации Минобороны, всего в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.

Москалькова уточнила, что в числе мирных граждан российской стороне были переданы 20 курских жителей и 100 политических заключенных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что возможность продолжения практики массового обмена пленными между Россией и Украиной зависит от итогов переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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