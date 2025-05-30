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В последний день на госслужбе Маск проведет пресс-конференцию с Трампом

Ведомости

Последний рабочий день бизнесмена Илона Маска в Белом доме пройдет 31 мая. Он занимал пост главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны. В этот день Маск проведет совместную пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом в 13:30 по восточному времени (21:30 мск). Об этом сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

«Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая нам на всем пути», – написал он.

24 мая The Washington Post сообщила, что Маск сократил политическую деятельность и стал уделять больше внимание своему бизнесу (Tesla и SpaceX), потому что разочаровался в «недостаточных» результатах. Он также был обеспокоен безопасностью своей семьи, отметили источники газеты.

Как писало агентство Reuters, отставка Маска, произошедшая вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо». По словам источника, знакомого с ситуацией, решение об отставке Маска было принято «на уровне высшего руководства». Сам предприниматель в соцсети X поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов и отметил, что его срок в правительстве завершается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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