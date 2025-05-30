В последний день на госслужбе Маск проведет пресс-конференцию с Трампом
Последний рабочий день бизнесмена Илона Маска в Белом доме пройдет 31 мая. Он занимал пост главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны. В этот день Маск проведет совместную пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом в 13:30 по восточному времени (21:30 мск). Об этом сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.
«Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая нам на всем пути», – написал он.
24 мая The Washington Post сообщила, что Маск сократил политическую деятельность и стал уделять больше внимание своему бизнесу (Tesla и SpaceX), потому что разочаровался в «недостаточных» результатах. Он также был обеспокоен безопасностью своей семьи, отметили источники газеты.
Как писало агентство Reuters, отставка Маска, произошедшая вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо». По словам источника, знакомого с ситуацией, решение об отставке Маска было принято «на уровне высшего руководства». Сам предприниматель в соцсети X поблагодарил Трампа за поддержку в сокращении расходов и отметил, что его срок в правительстве завершается.