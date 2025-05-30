Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул

Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в СтамбулОни будут готовы к встрече с украинской стороной 2 июня
Делегация переговорщиков от России отправляется в Стамбул, где она будет ждать представителей Украины 2 июня. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская делегация переговорщиков будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров», – пояснил Песков.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Администрация президента Турции до этого сообщала, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Анкара обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать снижению напряженности и прекращению огня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что состав российской делегации, вероятно, останется неизменным по сравнению с первым раундом переговоров.
Первая встреча между сторонами состоялась 16 мая в Стамбуле. Тогда участники договорились подготовить свои позиции по ключевым аспектам урегулирования, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.