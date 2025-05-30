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Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул

Они будут готовы к встрече с украинской стороной 2 июня
Ведомости

Делегация переговорщиков от России отправляется в Стамбул, где она будет ждать представителей Украины 2 июня. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская делегация переговорщиков будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров», – пояснил Песков.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Администрация президента Турции до этого сообщала, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Анкара обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать снижению напряженности и прекращению огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что состав российской делегации, вероятно, останется неизменным по сравнению с первым раундом переговоров.

Первая встреча между сторонами состоялась 16 мая в Стамбуле. Тогда участники договорились подготовить свои позиции по ключевым аспектам урегулирования, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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