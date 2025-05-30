Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».