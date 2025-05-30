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Трамп заявил о нарушении соглашения о сокращении пошлин со стороны Китая

Ведомости

Китайская сторона полностью нарушила соглашение с США о сокращении пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. 

Он заявил, что введенные им пошлины фактически лишили Китай возможности вести торговлю с США. По его словам, в связи с этим КНР находится в тяжелом экономическом состоянии. Трамп заявил, что ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и «гражданским беспорядкам» в стране.

Как утверждает глава США, Вашингтон заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», – написал он. Трамп добавил, что «таков результат», когда «пытаешься быть «хорошим парнем».

12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Трамп тогда отметил, что переговоры с Китаем были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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