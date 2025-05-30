Трамп заявил о нарушении соглашения о сокращении пошлин со стороны Китая

12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Трамп тогда отметил, что переговоры с Китаем были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».