Трамп заявил о нарушении соглашения о сокращении пошлин со стороны Китая
Китайская сторона полностью нарушила соглашение с США о сокращении пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он заявил, что введенные им пошлины фактически лишили Китай возможности вести торговлю с США. По его словам, в связи с этим КНР находится в тяжелом экономическом состоянии. Трамп заявил, что ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и «гражданским беспорядкам» в стране.
Как утверждает глава США, Вашингтон заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.
«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», – написал он. Трамп добавил, что «таков результат», когда «пытаешься быть «хорошим парнем».
12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Трамп тогда отметил, что переговоры с Китаем были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».