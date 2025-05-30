Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам РФ и Украины в Стамбуле
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили организационные аспекты подготовки к предстоящему раунду прямых двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.
2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил Лавров. Он уточнил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса на Украине. 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова с утра 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной. Он также прокомментировал заявление Фидана о готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять у себя президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Песков указал, что Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет достигнут, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.