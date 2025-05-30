Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова с утра 2 июня ко второму раунду переговоров с Украиной. Он также прокомментировал заявление Фидана о готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять у себя президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Песков указал, что Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет достигнут, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.