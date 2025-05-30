Минобороны Украины попросило Турцию о военной помощи
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о просьбе Киева к Турции оказать содействие в укреплении оборонного сектора страны. Об этом он заявил на Facebook
По словам Умерова, Украина заинтересована в привлечении турецких инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также в поставках систем противовоздушной обороны, военной техники и боеприпасов, включая снаряды для ПВО и вооружения основных калибров. Помимо этого, украинская сторона обозначила необходимость в средствах, способных поражать цели на дальних дистанциях.
В переговорах также участвовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который проинформировал турецкую делегацию о текущей ситуации на линии фронта.
22 мая министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с инициативой, согласно которой европейские государства могли бы выделять фиксированную долю своего ВВП на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Стороны обсудили организационные аспекты подготовки к предстоящему раунду прямых двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.
2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил Лавров. Он уточнил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса на Украине. 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.