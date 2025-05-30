Минобороны Украины попросило Турцию о военной помощи

2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил Лавров. Он уточнил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса на Украине. 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.