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Минобороны Украины попросило Турцию о военной помощи

Ведомости

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о просьбе Киева к Турции оказать содействие в укреплении оборонного сектора страны. Об этом он заявил на Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которые состоялись в Киеве.

По словам Умерова, Украина заинтересована в привлечении турецких инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также в поставках систем противовоздушной обороны, военной техники и боеприпасов, включая снаряды для ПВО и вооружения основных калибров. Помимо этого, украинская сторона обозначила необходимость в средствах, способных поражать цели на дальних дистанциях.

В переговорах также участвовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который проинформировал турецкую делегацию о текущей ситуации на линии фронта.

22 мая министр финансов Украины Сергей Марченко выступил с инициативой, согласно которой европейские государства могли бы выделять фиксированную долю своего ВВП на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Стороны обсудили организационные аспекты подготовки к предстоящему раунду прямых двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.

2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил Лавров. Он уточнил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса на Украине. 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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