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Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа

В приоритете России – национальные интересы и «ремонт» двусторонних отношений с США
Ведомости

Москва внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, при этом реагировать на его слова нужно спокойно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Для нас превыше всего наши национальные интересы – и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», – отметил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина может не состояться в 2025 г. По его словам, конкретных договоренностей об этом пока нет, но «идея витает в воздухе». Ее реализация требует тщательной подготовки.

31 мая стало известно, что официальные лица Великобритании и Франции считают, что Трамп «покинул» Украину, и рассматривают поддержку Киева без участия США. Они разрабатывают планы по созданию в стране миротворческих сил.

Politico писала, что Трамп больше хочет перезагрузки отношений с Россией, чем прекращения украинского конфликта. По данным источника издания, американский лидер не оказывает большого давления на Путина, так как «взвешивает цену отравления» дальнейших отношений с Москвой.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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