Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа

Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями ТрампаВ приоритете России – национальные интересы и «ремонт» двусторонних отношений с США
Москва внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, при этом реагировать на его слова нужно спокойно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Для нас превыше всего наши национальные интересы – и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», – отметил Песков.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина может не состояться в 2025 г. По его словам, конкретных договоренностей об этом пока нет, но «идея витает в воздухе». Ее реализация требует тщательной подготовки.
31 мая стало известно, что официальные лица Великобритании и Франции считают, что Трамп «покинул» Украину, и рассматривают поддержку Киева без участия США. Они разрабатывают планы по созданию в стране миротворческих сил.
Politico писала, что Трамп больше хочет перезагрузки отношений с Россией, чем прекращения украинского конфликта. По данным источника издания, американский лидер не оказывает большого давления на Путина, так как «взвешивает цену отравления» дальнейших отношений с Москвой.