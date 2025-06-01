Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина может не состояться в 2025 г. По его словам, конкретных договоренностей об этом пока нет, но «идея витает в воздухе». Ее реализация требует тщательной подготовки.