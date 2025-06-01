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Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности, ожидаются и другие встречи и мероприятия с участием главы государства, сообщил журналист Павел Зарубин.

В частности, в ближайшие дни Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. По информации Зарубина, президент также встретится с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проведет совещание с членами правительства.

30 мая Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения, сообщал Кремль. Глава государства заявил тогда, что к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. В этот же день Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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