Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности

30 мая Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения, сообщал Кремль. Глава государства заявил тогда, что к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. В этот же день Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.