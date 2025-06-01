Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности, ожидаются и другие встречи и мероприятия с участием главы государства, сообщил журналист Павел Зарубин.
В частности, в ближайшие дни Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. По информации Зарубина, президент также встретится с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проведет совещание с членами правительства.
30 мая Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения, сообщал Кремль. Глава государства заявил тогда, что к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. В этот же день Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.