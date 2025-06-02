CNN: атака украинских дронов подрывает усилия Трампа по урегулированию конфликта

Телеканал полагает, что Трамп теперь вряд ли сможет устраниться от урегулирования конфликта, назвав его войной прежнего президента Джо Байдена. Это объясняется тем, что президент США уже приложил немало усилий на треке урегулирования конфликта, включая контакты с высшими должностными лицами России и Украины.