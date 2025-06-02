Газета
Телеграм
Главная / Политика /

CNN: атака украинских дронов подрывает усилия Трампа по урегулированию конфликта

Ведомости

Решение Украины нанести удар дронами по базам стратегической авиации России поставило под угрозу усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, сообщает CNN по итогам собственного анализа последних событий.

Такой вывод связан с тем, что атака была осуществлена накануне второго раунда прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Вместе с тем телеканал отмечает, что у Трампа по-прежнему есть мощные рычаги давления на обе стороны, такие как введение новых жестких санкций против России, или корректировка военной помощи Украине таким образом, чтобы осложнить ведение боевых действий.

Телеканал полагает, что Трамп теперь вряд ли сможет устраниться от урегулирования конфликта, назвав его войной прежнего президента Джо Байдена. Это объясняется тем, что президент США уже приложил немало усилий на треке урегулирования конфликта, включая контакты с высшими должностными лицами России и Украины.

«Несмотря на его регулярные попытки откреститься от этого, война на Украине во многом стала войной Трампа, от которой теперь зависит репутация США», – пишет CNN.

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.

При этом атака не привела к срыву переговоров в Стамбуле, они прошли 2 июня, как и планировалось, и длились более часа. По их итогам стороны договорились продолжить обмен военнопленными.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных