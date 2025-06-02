ТАСС: третий раунд переговоров может пройти в Стамбуле
Третий раунд переговоров украинской и российской сторон также может пройти в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что замена площадки пока не рассматривается.
2 июня в Турции прошли вторые переговоры РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами.
В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Глава минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
На переговорах Россию представили Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил Умеров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.