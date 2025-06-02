До начала переговоров Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу
До начала переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле главы делегаций помощник президента РФ Владимир Мединский и глава минобороны Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Переговоры Мединского и Умерова продлились 2,5 часа, уточнил собеседник агентства. Он также рассказал, что эта встреча предопределила эффективный ход переговоров делегаций РФ и Украины.
2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке.
Помимо Мединского на переговорах Россию представили заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Мединский по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами.
В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Киев передал российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.