До начала переговоров Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Киев передал российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.