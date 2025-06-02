Reuters: США потребовали от стран направить предложения по пошлинам до 4 июня

8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он указал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.