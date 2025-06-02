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Reuters: США потребовали от стран направить предложения по пошлинам до 4 июня

Ведомости

США потребовали от стран, которые хотят договориться о пошлинах, направить свои предложения до 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего письма.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить переговоры до 8 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка на повышенные торговые пошлины. 

Согласно документу, Вашингтон просит страны предоставить свои лучшие предложения по закупке американской промышленной и сельскохозяйственной продукции. США также хотят получить от торговых партнеров планы по устранению любых нетарифных барьеров.

Ожидается, что администрация США оценит полученные ответы в течение нескольких дней и предложит свой вариант выстраивания торговых отношений.

По информации Reuters, письмо адресовано тем, с кем велись активные переговоры, включавшие встречи и обмен документами. В частности, странам Европейского союза, Японии, Вьетнаму, Индии и др.

Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины» в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая, на 90 дней.

8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он указал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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