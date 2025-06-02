Reuters: США потребовали от стран направить предложения по пошлинам до 4 июня
США потребовали от стран, которые хотят договориться о пошлинах, направить свои предложения до 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего письма.
По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить переговоры до 8 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка на повышенные торговые пошлины.
Согласно документу, Вашингтон просит страны предоставить свои лучшие предложения по закупке американской промышленной и сельскохозяйственной продукции. США также хотят получить от торговых партнеров планы по устранению любых нетарифных барьеров.
Ожидается, что администрация США оценит полученные ответы в течение нескольких дней и предложит свой вариант выстраивания торговых отношений.
По информации Reuters, письмо адресовано тем, с кем велись активные переговоры, включавшие встречи и обмен документами. В частности, странам Европейского союза, Японии, Вьетнаму, Индии и др.
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины» в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая, на 90 дней.
8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он указал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.