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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак вылетел в США

Ведомости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направляется в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с США по вопросам экономических и оборонных соглашений. Он не уточнил формат предстоящих встреч, однако отметил, что они пройдут на территории Соединенных Штатов.

2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась более часа и проходила на русском языке. Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.

Глава делегации РФ по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два – три дня на нескольких участках фронта для обмена телами погибших военных. Кроме того, он анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами за всё время конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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