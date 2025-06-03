Глава офиса украинского президента Андрей Ермак вылетел в США
По информации издания, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с США по вопросам экономических и оборонных соглашений. Он не уточнил формат предстоящих встреч, однако отметил, что они пройдут на территории Соединенных Штатов.
2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась более часа и проходила на русском языке. Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.
Глава делегации РФ по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два – три дня на нескольких участках фронта для обмена телами погибших военных. Кроме того, он анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами за всё время конфликта.