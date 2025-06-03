Глава офиса украинского президента Андрей Ермак вылетел в США

2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась более часа и проходила на русском языке. Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.