Додик: половина Боснии и Герцеговины хотела бы ввести санкции против России
Президент входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью «Ведомостям», что представленная мусульманами-бошняками и хорватами часть федерации не хочет видеть Россию в числе союзников.
«Важно подчеркнуть, что, несмотря на то что вторая часть БиГ хотела бы присоединиться к санкциям против России, она этого не сделала именно из-за позиции сербов и Республики Сербской. Боснийские мусульмане поддержали западный нарратив, а мы, несмотря на все оказываемое на нас давление, этого не сделали», – рассказал президент.
Додик отметил, что Россия ценит позицию сербов, а сербы БиГ дорожат сотрудничеством с Москвой, которая показала себя «как стабильный и мощный партнер».
Он подчеркнул, что Республика Сербская не хочет становиться участником западной политики, проводимой против России.
«При этом мы не выступаем против сотрудничества с Западом. Но если Запад не хочет с нами сотрудничать из-за наших отношений с Россией, то это их проблема», – подчеркнул он.
Милорад Додик регулярно посещает Россию. Так, 1 апреля он проводил встречу с Владимиром Путиным. 9 мая он присутствовал на параде Победы в Москве, после чего заявил, что Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России в защите Дейтонского мирного соглашения. Также Додик говорил, что спецоперация на Украине была начата совершенно оправданно.