Додик: половина Боснии и Герцеговины хотела бы ввести санкции против России

«Важно подчеркнуть, что, несмотря на то что вторая часть БиГ хотела бы присоединиться к санкциям против России, она этого не сделала именно из-за позиции сербов и Республики Сербской. Боснийские мусульмане поддержали западный нарратив, а мы, несмотря на все оказываемое на нас давление, этого не сделали», – рассказал президент.