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Додик: половина Боснии и Герцеговины хотела бы ввести санкции против России

Ведомости

Президент входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью «Ведомостям», что представленная мусульманами-бошняками и хорватами часть федерации не хочет видеть Россию в числе союзников.

«Важно подчеркнуть, что, несмотря на то что вторая часть БиГ хотела бы присоединиться к санкциям против России, она этого не сделала именно из-за позиции сербов и Республики Сербской. Боснийские мусульмане поддержали западный нарратив, а мы, несмотря на все оказываемое на нас давление, этого не сделали», – рассказал президент.

Додик отметил, что Россия ценит позицию сербов, а сербы БиГ дорожат сотрудничеством с Москвой, которая показала себя «как стабильный и мощный партнер».

Он подчеркнул, что Республика Сербская не хочет становиться участником западной политики, проводимой против России.

«При этом мы не выступаем против сотрудничества с Западом. Но если Запад не хочет с нами сотрудничать из-за наших отношений с Россией, то это их проблема», – подчеркнул он.

Милорад Додик регулярно посещает Россию. Так, 1 апреля он проводил встречу с Владимиром Путиным. 9 мая он присутствовал на параде Победы в Москве, после чего заявил, что Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России в защите Дейтонского мирного соглашения. Также Додик говорил, что спецоперация на Украине была начата совершенно оправданно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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